Казахстан — Россия: онлайн-трансляция матча начнётся 24 марта в 17:00

Сегодня, 24 марта, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане состоится матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 Казахстан — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. В качестве резервного рефери в этой встрече выступит Раде Обренович.



В квалификации чемпионата Европы 2020 года сборные Казахстана и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. С турнирной таблицей квалификации можно ознакомиться на «Чемпионате».