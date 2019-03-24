«Аякс» потребует у «Барселоны» € 100 млн за де Лигта

Руководство каталонской «Барселоны» по-прежнему намерено приобрести защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Mundo Deportivo.

На недавнем заседании Ассоциации европейских клубов (ECA) президент действующих чемпионов Испании Хосеп Мария Бартомеу должен был провести очередной раунд переговоров с боссами «Аякса» о трансфере де Лигта.

Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста примерно € 100 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» за Матейса € 60 млн.

В нынешнем сезоне де Лигт забил 2 гола в 25 матчах нидерландской Эредивизии. В Лиге чемпионов защитник записал в актив 1 мяч в 13 встречах.

«Аякс», набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.