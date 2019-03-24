Экс-голкипер сборной Казахстана: команде России будет тяжело, это точно

Бывший голкипер сборной Казахстана Андрей Сидельников поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России. Встреча состоится сегодня, 24 марта, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане.



«Признаюсь, не смотрел матч с шотландцами, видел только обзор. Ребята забили очень хорошие голы, были передачи, которых раньше не видел. Возможно, это как раз тренерская наработка для использования проблемных зон шотландцев. Но теперь никто не знает, что сказать о сборной Казахстана. Настоящая темная лошадка.



Сборной России будет тяжело из-за того, что там искусственное поле, по сути закрытый манеж. Очень многие сборные, в том числе мировые лидеры, по целому тайму привыкали к этому покрытию. Там реально тяжело будет играть.



Шансы есть всегда. Пацаны в команде Казахстана бьются до последней минуты, тем более дома. Будет тяжело сборной России, это точно. Тем более если она не настроится как положено», — приводит слова Сидельникова сайт телеканала «360».

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