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Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Фото: Clive Mason/Getty Images
Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии
Футбол / Англия

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри стал победителем голосования за лучшего легионера в истории английской Премьер-лиги, сообщает BBC.

Француз набрал 45 процентов голосов. На втором месте в голосовании — бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (14%). Тройку лучших легионеров в истории чемпионата Англии замкнул экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона (12%).

Анри выступал в составе «Арсенала» с 1999 по 2007 год. Французский форвард провёл за лондонцев 258 матчей в английской Премьер-лиге и забил 175 голов. Вместе с «Арсеналом» Анри дважды становился чемпионом Англии. Позже французский футболист входил в тренерский штаб лондонской команды.

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