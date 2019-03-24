Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая

Полузащитник московского «Спартака» и национальной команды Парагвая Лоренсо Мельгарехо из-за повреждения не смог принять участие в товарищеском матче со сборной Перу, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Парагвая.

Встреча состоялась вчера, 23 марта, в американском городе Харрисон на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу Перу.

Перед игрой Мельгарехо получил мышечную травму правого бедра. 28-летний полузащитник сегодня вернётся в расположение «Спартака».

Красно-белые, набрав 33 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 30 марта московская команда проведёт матч 21-го тура с «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 16:30 мск.