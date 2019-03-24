Шевченко: никогда не дашь Роналду 34 года, смотря на его игру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Напомним, встреча на стадионе «Да Луш» завершилась со счётом 0:0.



«Вживую Роналду выглядит намного моложе, чем есть на самом деле. Смотря на игру Роналду на поле, вы никогда не дадите ему 34 года.



«Ювентус» был силён и до прихода Роналду, но им не хватало такого звёздного футболиста. Он может решить исход самого трудного матча. Да, теперь у туринского клуба есть Криштиану. «Ювентус» может добиться триумфа", — приводит слова Шевченко Tuttosport.

В следующем туре Португалия на своём поле сыграет с Сербией. Украине предстоит выездная игра с Люксембургом. Оба матча состоятся 25 марта.