Дель Пьеро: был удивлён, что Зидан вернулся в «Реал» так быстро

Бывший форвард туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Возвращения Зидана в «Реал» немного удивило, особенно потому, что это произошло раньше, чем ожидалось. Зинедин любит «Реал». Он живёт с семьёй в Мадриде. У него хорошая связь с клубом.

Его возвращение не стало большой неожиданностью, но оно произошло очень рано. Думаю, у Флорентино Переса был чёткий план по возращению Зидана, который выиграл для клуба три титула Лиги чемпионов подряд. Это был умный ход.

Хотел бы я, чтобы Зинедин возглавил «Ювентус»? Он мой друг, и я хотел бы увидеть его где угодно, даже просто чтобы выпить пива! У «Ювентуса» уже есть отличный тренер, и он хорошо справляется. Всё уже решено. Зидан — в «Реале», — приводит слова Дель Пьеро Marca.