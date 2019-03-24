Ван Дейк — о проблемах со здоровьем: я посмотрел смерти в глаза, это было ужасно

Защитник «Ливерпуля» и национальной команды Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, что испытывал, когда 10 лет назад ему диагностировали аппендицит, перитонит и уремию. Футболист перенёс экстренную операцию, после чего несколько дней оставался в отделении реанимации.

«Я посмотрел смерти в глаза, это был ужасный опыт. Впервые в жизни футбол ничего не значил для меня. Я лишь пытался остаться в живых. Мы с мамой молились и, честно говоря, обсуждали разные сценарии.

В какой-то момент мне пришлось подписать эти бумаги. Это была моя воля. Если бы я умер в больнице, часть моих денег досталась бы маме. Никто не хотел поднимать этот вопрос, но его нужно было решить, поскольку была вероятность, что я умру.

Помню, как лежал в постели. Видел только трубки и провода на моём теле, которое сломалось. Не был способен ни на что. В голову приходили плохие мысли», — приводит слова ван Дейка Mirror.