Каземиро: «Реал» нуждается в Роналду

Полузащитник «Реала» Каземиро признался, что мадридскому клубу не хватает форварда Криштиану Роналду, который летом минувшего года перешёл из «Реала» в «Ювентус».



«Конечно, мы скучаем по Роналду, мы нуждаемся в нём, как и любая другая команда. Роналду — лучший футболист в мире. Играть с ним было очень приятно, но теперь он не игрок „Реала“.



Зидан? Мы уже знаем его философию и методы работы. Он символ клуба — как игрок и как тренер. Все уважают Зидана. Он вернулся, чтобы сделать всё возможное для „Реала“, — приводит слова Каземиро AS.



«Реал» набрал 54 очка в 28 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».

Каземиро: должен поздравить «Реал», Милитао хотела половина Европы