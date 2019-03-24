Максименко — сборной России: без победы из Казахстана не приезжайте!

Футболисты молодёжной сборной России Геннадий Киселёв, Александр Максименко, Магомед-Шапи Сулейманов, Вячеслав Грулёв, Никита Калугин и Артём Голубев пожелали удачи национальной команде в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном.

«В игре с Казахстаном мы вас будем поддерживать. Желаем вам удачи, потому что мы команда», — сказал Киселёв.

«Ребята, желаю вам удачи в игре с Казахстаном. Без победы не приезжайте! Мы в вас верим. Главное, без травм. Мы с вами, ребята. Удачи!» — пожелал Максименко.

«Хочу пожелать сборной России удачи в матче с Казахстаном. Мы ждём от вас победы», — сказал Сулейманов.

«Парни, желаю вам в игре с Казахстаном удачи. Чтобы всё прошло без травм. Без победы не возвращайтесь! Забудьте про неудачу с Бельгией и с новыми силами порвите Казахстан», — пожелал Грулёв.

«Парни, желаю удачи в игре с Казахстаном. Мы с вами», — сказал Калугин.

«Ребята, желаю вам победы в матче с Казахстаном. И отдельно, Газик, желаю, чтобы ты вышел в старте и забил гол», — пожелал Голубев.

Видео доступно на странице сборной России в «Твиттере».

Матч Казахстан — Россия, состоится сегодня, 24 марта, в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена», начало — в 17:00 мск.