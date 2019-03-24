Тарханов: потеря Головина? Миранчуки — креативные парни, должны обыграть казахов

Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Казахстан — Россия. Встреча команд состоится сегодня, 24 марта, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане.

«Я смотрел игру Казахстана с Шотландией. У британцев молодая команда, много новых игроков, я там никого не знаю даже. Наверное, они строят новую команду. Казахстан играет хорошо, но мы обязаны его обыгрывать. Черчесов же сказал, что с командами, как Бельгия, нам играть сложнее, а сегодня будет легче.



Проблемы сборной России в центре? Казахстан просто так уступать не захочет, нам нужно приложить максимум усилий и умений, чтобы их переиграть. Что касается потери Головина, у нас много игроков. Есть Миранчуки, они квалифицированные футболисты. Головин хороший игрок, но и Миранчуки — тоже креативные парни», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.