Набиуллин: возможно, у России было мало времени на подготовку к матчу с Бельгией

Защитник петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился мнением по поводу матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Бельгия — Россия (3:1). Напомним, сегодня, 24 марта, российская команда сыграет со сборной Казахстана. Встреча пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане.



«Очень обидное поражение. Сборная могла сыграть и вничью, и выиграть. Возможно, у команды было мало времени на подготовку. А вообще ребята смотрелись очень неплохо.



Во время чемпионата мира ребят нередко спрашивали, в чем кроется секрет успеха сборной России. Как правило, они отвечали, что у нас единая команда. Хороший, здоровый коллектив позволил так сильно выступить на турнире», — приводит слова Набиуллина официальный сайт «Зенита».