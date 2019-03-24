Джеко: «умер» 100 раз, чтобы сборная Боснии и Герцеговины жила

Нападающий «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко признался в любви национальной команде. Напомним, 33-летний игрок получил памятную майку за 100 матчей, сыгранных за сборную Боснии и Герцеговины, перед встречей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Армении (2:1).



«Я „умер“ 100 раз, чтобы сборная жила. Я люблю тебя, Босния и Герцеговина», — написал Джеко на странице в «Твиттере».



Джеко выступает в составе сборной Боснии и Герцеговины с 2007 года. За национальную команду боснийский нападающий сыграл в 100 матчах, забил 55 мячей и отдал 20 результативных передач. Напомним, Джеко в составе сборной Боснии и Герцеговины выступил на чемпионате мира — 2014, однако команда не сумела пробиться в плей-офф турнира.