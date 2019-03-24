«Ньюкасл» сомневается в целесообразности выкупа Рондона у «Вест Бромвича»

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» пока не приняло решения насчёт полноценного перехода форварда Саломона Рондона, который сейчас выступает за команду на правах аренды, сообщает Daily Star.

«Ньюкасл» арендовал Рондона у «Вест Бромвич Альбион» летом 2018 года. В предстоящее летнее трансферное окно «сороки» могут выкупить игрока за £ 16,5 млн (примерно € 19,3 млн).

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли сомневается в целесообразности трансфера из-за возраста Саломона, которому в сентябре исполнится 30 лет. Босс клуба предпочитает потратить деньги на молодых футболистов.

За ситуацией следят несколько команд английской Премьер-лиги, включая «Эвертон», готовые побороться за форварда.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Рондон забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах. Венесуэлец является лучшим бомбардиром и ассистентом «Ньюкасла».