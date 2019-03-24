Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о начале футбольной карьеры.



«Всё, что хотел делать, — это играть в футбол, поэтому в школе возникали проблемы. Родители никогда не ругали меня, но я знал, что моё отношение было неправильным. Однажды они сказали мне: „Мы знаем, в тебе что-то есть, поэтому поступай так, как считаешь нужным“. Получив разрешение отца и матери, я отдал всё, чтобы стать тем, кем хотел быть. Когда попал в „Канн“ и наблюдал за тренировками других игроков, я понял, что именно этим и хочу заниматься.



С того момента я стал бороться, чтобы стать лучшим игроком. Хорошо отдыхал, никогда не ходил по барам, чтобы выпить. Заботился о себе, пил много воды и делал упражнения на растяжку. Я сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом. Я должен был сделать это любой ценой. Так я сделал счастливыми родителей и заставил их гордиться мною», — приводит слова Зидана AS со ссылкой на OTRO.

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