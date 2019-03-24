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«Ротор» дома обыграл «Сибирь» благодаря голам Санаи и Кацалапова

«Ротор» дома обыграл «Сибирь» благодаря голам Санаи и Кацалапова
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Сибирь». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий волгоградского «Ротора» Анзор Саная. Преимущество хозяев в счёте было удвоено во втором тайме — мяч в ворота «Сибири» на 67-й минуте отправил защитник волгоградцев Александр Кацалапов.

«Ротор» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (24) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице первенства России, опережая петербургский «Зенит-2». Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 54 очка в 27 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
2 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0 – Саная – 39, 2:0 – Кацалапов – 67
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