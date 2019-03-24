«Ротор» дома обыграл «Сибирь» благодаря голам Санаи и Кацалапова

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Сибирь». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий волгоградского «Ротора» Анзор Саная. Преимущество хозяев в счёте было удвоено во втором тайме — мяч в ворота «Сибири» на 67-й минуте отправил защитник волгоградцев Александр Кацалапов.



«Ротор» набрал 36 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (24) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице первенства России, опережая петербургский «Зенит-2». Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 54 очка в 27 матчах.