Кроос: то, что произошло с «Реалом» в текущем сезоне, совершенно нормально

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил, что нынешняя ситуация в мадридском клубе закономерна после успешных выступлений в последние три года. Напомним, «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд.



«Правда, что в этом сезоне всё пошло не так, как нам хотелось бы. Но после трёх невероятных лет произошедшее совершенно нормально. Теперь у нас нет другого выхода, кроме как продолжать работать, чтобы снова победить в следующем сезоне», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.



«Реал» набрал 54 очка в 28 матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 66 очков в 28 матчах. В тройку лидеров также входит мадридский «Атлетико» (56).

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