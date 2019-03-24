Задолженность Тарасова по алиментам с неустойкой может составить 15,5 млн рублей

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, рассказал, какую сумму футболист будет должен выплатить по алиментам.

«Пристав вынес постановление некоторое время назад, где был посчитан размер задолженности. Она составила 7,5 миллиона рублей. Тарасов платить не захотел, подал в суд, чтобы обжаловать постановление. На прошлой неделе состоялось финальное заседание, которое он проиграл.

Кроме задолженности в размере 7,5 миллиона, Семейный кодекс предусматривает дополнительное взыскание неустойки. Это такие штрафные санкции за задержку выплаты алиментов. Неустойка рассчитывается вплоть до дня, когда задолженность будет выплачена. На сегодняшний день неустойка уже составляет около 8 миллионов рублей. Если он и дальше будет тянуть, то сумма вырастет ещё.

Будут разбираться, по чьей вине была задержка. Если по его вине, то платить будет он. Поэтому, так понимаю, он и перекладывает вину на клуб. Я не могу этого утверждать, но предполагаю. На данный момент, при худшем развитии событий для Тарасова, он должен будет заплатить 15,5 миллиона рублей», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.