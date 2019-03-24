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«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»

«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Тамбов». Встреча команд состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Тамбова» Владимир Обухов, отправивший в ворота «Чертаново» на 58-й минуте.

«Тамбов» набрал 57 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (42) располагается на 7-м месте в таблице первенства России.

В параллельных матчах ФНЛ «Сочи» дома обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0, воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» не смогли выявить победителя (1:1), а ярославский «Шинник» не сумел обыграть «Армавир» (0:0).

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Чертаново
Москва
0 : 1
Тамбов
Тамбов
0:1 – Обухов – 58
ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Песегов – 14 (пен), 2:0 – Казаев – 57
ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 – Лебеденко – 19, 1:1 – Магаль – 67
ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
0 : 0
Армавир
Армавир
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