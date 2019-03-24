«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Тамбов». Встреча команд состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Тамбова» Владимир Обухов, отправивший в ворота «Чертаново» на 58-й минуте.



«Тамбов» набрал 57 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (42) располагается на 7-м месте в таблице первенства России.



В параллельных матчах ФНЛ «Сочи» дома обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0, воронежский «Факел» и калининградская «Балтика» не смогли выявить победителя (1:1), а ярославский «Шинник» не сумел обыграть «Армавир» (0:0).