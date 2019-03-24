«Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче ФНЛ

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Денис Давыдов. На 78-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», который успешно реализовал полузащитник гостей Даниил Фомин. Автором единственного гола хозяев стал нападающий Александр Руденко, забивший на 85-й минуте.



«Нижний Новгород» набрал 43 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (37) располагается на 11-м месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов».