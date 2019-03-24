Набиуллин включил Жиркова в пятёрку лучших левых защитников в мире

Левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин назвал топ-5 игроков, выступающих на его позиции. 24-летний россиянин мог включить в список как действующих футболистов, так и тех, кто уже завершил карьеру.

«Марсело, Жорди Альба, Алекс Сандро, Филипе Луис, Жирков. Юрий всегда мне много подсказывает на тренировках, я прислушиваюсь к его советам», — приводит слова Набиуллина пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Эльмир провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга 9 матчей, Жирков — 3.

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В 20 встречах команда Сергея Семака одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 21-м туре «Зенит» встретится с «Оренбургом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 31 марта, начало — в 14:00 мск.