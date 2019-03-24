Кипр — Бельгия: онлайн-трансляция матча начнётся 24 марта в 22:45

Сегодня, 24 марта, на стадионе «ГСП» в Никосии состоится матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Кипр — Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру обслужит французская бригада арбитров. Главный судья — Франсуа Летексье. Его ассистентами назначены Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Жером Бризар.

Напомним, в 1-м туре квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Бельгия в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» обыграла Россию со счётом 3:1, а национальная команда Кипра на арене «ГСП» в Никосии разгромила Сан-Марино — 5:0.

Посмотреть турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно на «Чемпионате».