Марадона: матч Аргентина — Венесуэла? Я не смотрю фильмы ужасов

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал поражение сборной Аргентины в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3).

«Матч Аргентина — Венесуэла? Я не смотрю фильмы ужасов. Неумелые люди, которые всё ещё управляют сборной, думали, что собираются победить Венесуэлу. Эта команда очень организованная. В матче с Аргентиной они зашли через окно, а не через дверь. Руководство аргентинского футбола постоянно лжёт фанатам. Эта команда не сможет побеждать», — приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.

Напомним, что в этом матче принял участие нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который стал для него первым после чемпионата мира — 2018. Напомним, что на ЧМ-2018 аргентинцы дошли до 1/8 финала и проиграли там Франции (3:4).