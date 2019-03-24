Казахстан — Россия: Черышев вывел гостей вперёд

В эти минуты в Нур-Султане проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Казахстан – Россия. На 19-й минуте гостей вперёд вывел Денис Черышев. Форвард «Валенсии» точно пробил в касание после навеса Ионова с фланга.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Казахстан — Россия.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогают ему ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. В качестве резервного рефери в этой встрече выступит Раде Обренович.

В квалификации чемпионата Европы 2020 года сборные Казахстана и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

В стартовом матче россияне уступили бельгийцам со счётом 1:3. Сборная Казахстана стартовала в отборочном турнире с победы в матче с Шотландией (3:0).