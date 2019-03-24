Министр спорта Франции: Рабьо и «ПСЖ» нужно решить все вопросы

Министр спорта Франции Роксана Марасиняу прокомментировала ситуацию с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо. Хавбек отказался продлить контракт с клубом, после чего перестал выходить на поле. По слухам, в услугах игрока заинтересована «Барселона». В конце сезона он сможет покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Мы не в силах повлиять на эту ситуацию. Министерство не может решать все вопросы. У нас всего 24 часа в сутках, да и в данном вопросе мы действительно бессильны.

Подобные вещи должны решаться между игроком и клубом. Надеюсь, что так и будет. Министерство спорта Франции здесь не в состоянии ни на что повлиять», — цитирует Марасиняу L’Equipe.

Ранее сам Рабьо заявил, что готов играть, но тренерский штаб клуба не допускает его к матчам.