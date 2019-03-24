Коман не поможет сборной Франции в матче с Исландией из-за травмы

Полузащитник сборной Франции Кингсли Коман покинул расположение команды из-за травмы. Об этом сообщает официальный «твиттер» французской национальной команды.

Из-за повреждения футболист пропустит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с Исландией. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение никого не вызывать вместо Комана.

Матч Франция — Исландия состоится завтра, 25 марта. Встреча пройдёт в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В первом туре Франция на выезде разгромила Молдавию со счётом 4:1, а Исландия в гостях победила Андорру (2:0).

В нынешнем сезоне 22-летний Коман принял участие в 13 матчах чемпионата Германии за «Баварию», в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.