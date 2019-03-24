У Казахстана в матче с Россией на поле вышел игрок, которого не было в заявке

В первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Казахстан — Россия в составе хозяев вышел футболист, которого не было в официальном протоколе. На 30-й минуте полузащитник Ян Вороговский заменил защитника Юрия Литвиненко. При этом Вороговского нет в протоколе и онлайн-трансляции УЕФА.

После первого тайма сборная России выигрывает со счётом 2:0. Оба мяча в составе гостей забил форвард «Валенсии» Денис Черышев. На 18-й минуте он отличился после паса Ионова, а на 45-й минуте замкнул прострел Артёма Дзюбы.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Казахстан — Россия.

В квалификации чемпионата Европы 2020 года сборные Казахстана и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

В стартовом матче россияне уступили бельгийцам со счётом 1:3. Сборная Казахстана стартовала в отборочном турнире с победы в матче с Шотландией (3:0).