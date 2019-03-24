Дм. Черышев: уверенность Черчесова в игроках сборной России даёт свои плоды

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0).

«Реабилитировались ли после Бельгии? Это не то слово. Мы играли со сборной Бельгии, которая является одной из лучших в Европе. К тому же первые 30 минут в Бельгии мы играли практически на равных. Сегодня мы понимали, что Казахстан будет обороняться, что будет тяжело вскрыть оборону. Ребята справились с тем, что нужно было забить быстрый гол. Результат говорит о том, что у нас есть хорошая сборная, которая способна решать высокие задачи.

Мы бежали вперёд и после четвёртого гола — это заслуга Черчесова. Первое, что он сделал, — поверил в ребят. Денис мне рассказывал, что во время чемпионата мира Черчесов постоянно повторял ребятам, что им всё по силам, что они пройдут далеко. Эта уверенность даёт свои плоды", — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.