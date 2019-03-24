Нидерланды — Германия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 24 марта, на стадионе «Йоханн Круифф Арена» в Амстердаме состоится матч второго тура квалификации чемпионата Европы 2020 года Нидерланды — Германия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хилем Мансано. Помогать ему будут Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья. Резервный арбитр — Хуан Мунуэра.

В квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года сборные Нидерландов и Германии представляют группу C. Их соперниками по отбору являются сборные Северной Ирландии, Эстонии и Республики Беларусь.

В стартовом матче Нидерланды нанесли поражение Беларуси (4:0). Для Германии этот матч станет первым в отборочном турнире.