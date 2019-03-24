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Дзюба: привет скептикам, которые говорят, что сборная России играет в антифутбол

Фото: РИА Новости
Дзюба: привет скептикам, которые говорят, что сборная России играет в антифутбол
Футбол / Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0).

«Провели хороший матч, контролировали игру. Ответили всем скептикам, кто говорит, что мы играем в антифутбол, играем примитивно. Им всем привет. В таких играх нельзя проигрывать единоборства, нельзя отдавать даже миллиметр поля. Казахстан — грозная сила, особенно дома. Шотландцы на себе это ощутили, мы понимали, что будет борьба на каждом участке. Когда ты не проигрываешь борьбу и подборы, то тогда уже на первый план выходит класс», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Сборная России, набрав три очка, вышла на второе место в группе I.

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