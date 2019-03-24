«Дзюба никуда не уходил». Послематчевое заявление нападающего сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0). В этой встрече форвард прервал собственную 15-матчевую безголевую серию.

«Сегодня был чумовой Черышев. В таких матчах очень много решает быстрый гол, Черышев в своём стиле забил, и стало легче играть. Я о своей безголевой серии не думал, все об этом говорят, но я спокоен. Главное, чтобы мы побеждали. Забил — здорово. Наша связочка с Черышевым всегда работает. Дзюба вернулся? А он никуда не уходил»,— передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Следующий матч сборная России проведёт на своём поле с Сан-Марино. Встреча состоится 8 июня.