Ионов: было тяжело дышать, на искусственном газоне совсем другие ощущения

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Казахстана (4:0).

«Тяжёлое поле, искусственный газон, закрытый стадион, так что тяжело дышать. Но мы провели тренировку, немного привыкли, плюс провели разминку. Тем не менее на искусственном поле сложно играть: совсем другие ощущения, отскок, движение.

Счёт мог быть и больше, реализуй мы те моменты, которые были. Мы много создавали. Настроение в раздевалке хорошее, поздравили всех с победой", — передаёт слова Ионова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура.