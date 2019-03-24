Дзюба: если бы проиграли Казахстану, вы бы сказали, что мы опять просрали

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0)

«Приносит ли радость победа над такой командой, как Казахстан? Напомните, а как Шотландия с ними сыграла? В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть одну такую команду, ну, кроме Гибралтара. Аргентина — Ямайка? Классно, а когда это было, напомните? Если бы мы проиграли, вы бы сказали, что мы опять просрали. Мы настроились на серьёзного соперника с потрясающей атмосферой на стадионе. Казахстан — упёртая команда, все научились играть в футбол. Плюс играли в манеже на искусственном поле. Мы сделали свою работу, мы ей не гордимся, мы не сделали ничего неимоверного. Но идёт турнир, нам надо набирать очки, потому что мы проиграли Бельгии. Мы очень хотим на чемпионат Европы, мы рады победить и не пропустить», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.