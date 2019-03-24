«Сейв» Черчесова, довольный Дзюба и баннер фанатов. Фото с Казахстан — Россия

24 марта в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» сборная России одержала победу в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



В первом тайме в составе российской сборной дубль оформил форвард «Валенсии» Денис Черышев. На 19-й минуте Черышев отличился после передачи Алексея Ионова. Ещё один мяч Черышев забил уже в компенсированное время первого тайма, переправив мяч в ворота после прострела Артёма Дзюбы. После перерыва, на 52-й минуте, похожий мяч забил уже сам Дзюба, которому ассистировал Черышев. А на 62-й минуте защитник казахстанцев Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота после удара Оздоева.

Сборная России набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура.

Лучшие кадры с матча Казахстан — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Нур-Султане.