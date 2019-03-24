Черышев: очень рад за Дзюбу, у нас получается интересная связка

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0).

«Несколько лет назад я здесь уже играл с „Вильярреалом“. Помогло ли это? В детстве я постоянно играл на таких газонах, это не ново для меня, да и для всех игроков сборной. Конечно, тяжело играть на искусственном поле, но команда показала хороший футбол. Мы довольны, что победили. Это главное. Мы хотели выиграть, но не нужно останавливаться.

Игроки сборной Казахстана хорошо выбегали в контратаки. Нам помог первый гол. Мы стали играть спокойнее и проще. Благодаря этому смогли забить четыре мяча.

Дзюба прервал свою безголевую серию? Молодец. Футболист не только забивать должен, но и делать полезные действия для команды и без голов. Помимо забитого мяча, он отдал мне голевой пас. Я очень рад за него, потому что у нас получается интересная связка. Нужно ли забрать его в «Валенсию»? Это не ко мне вопрос.



Благодарю Евгения Савина, надевшего мои тапки, после чего я забиваю. Я с ним постоянно поддерживаю контакт, он всегда рядом", — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.