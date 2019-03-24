Черышев: Черчесов сказал, что у меня в сборной есть секрет? Есть, но не скажу

Форвард сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Казахстана (4:0).

«Пусть дальше продолжается так, чтобы я забивал. Хотелось бы сказать партнёрам спасибо за игру. Если я забиваю голы, то по большей части это их заслуга, потому что они отдают хорошие передачи. Я им благодарен.

Черчесов сказал, что в сборной у меня есть секрет? Есть, но не скажу. В клубе тоже хотелось бы забивать каждую игру, но не получается иногда.

На свою статистику в сборной стараюсь не обращать внимания. Надо двигаться дальше, потому что впереди матчи будут ещё важнее. Мы хотели победить, для нас это было важно и мы довольны. Сезон для меня получается удачный. Я доволен тем, как я играю. Хочу идти дальше, прогрессировать и совершенствоваться в футболе», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.