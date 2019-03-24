Сборная России оставила чистую раздевалку после матча с Казахстаном

Сборная России оставила чистую раздевалку после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном. Встреча, проходившая в Нур-Султане, завершилась победой гостей со счётом 4:0.

«Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый приём и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!» — говорится в «твиттере» сборной России под фотографией с чистой раздевалкой.

Запись можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Напомним, тенденция с чистыми раздевалками возникла после чемпионата мира 2018 года, проходившего в России. Тогда футболисты сборной Японии после поражения в 1/8 финала от сборной Бельгии убрали за собой в раздевалке.

Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 набрала три очка в двух турах. Также в группе I по три набранных очка у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победы в матчах первого тура. Следующим соперником российской сборной в отборочном турнире Евро-2020 будет сборная Сан-Марино.