Оздоев: после гола побежал к Лунёву, искренне переживаю за него

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0). В этой встрече после удара Оздоева мяч в свои ворота переправил защитник казахстанцев Абзал Бейсебеков.

«Мой гол? Я должен был быть в штрафной, хотел, чтобы защитник вышел на меня, а потом побежать вторым темпом. Тренерский штаб сразу сказал, чтобы я шёл туда, не экспериментировал.

После четвёртого гола я побежал к Андрею Лунёву, хотел поддержать его. Сейчас он не играл, со стороны чувствовалось, что ему тяжело. У нас в команде прекрасные вратари – Маринато Гилерме, Лунёв. Искренне переживаю за него. Знаю, насколько он сильный вратарь.

Мы выиграли, набрали три очка – это самое главное. Поле одинаково для всех, надо выходить и побеждать, как это сделали сегодня как одна команда.

Тренерский штаб досконально показал и изложил, что и как делать, как действует наш соперник. Надеюсь, тренеры довольны, как мы сработали, выполнили план на игру. Казахстан выиграл у Шотландии 3:0, а это был непростой соперник", — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.