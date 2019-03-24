Дзюба: эта победа не для диванных экспертов

Форвард сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0). Также он болельщикам и специалистам, критиковавшим сборную после поражения в матче отборочного турнира со сборной Бельгии (1:3).

«Я поражаюсь нашей людской натуре. Стоит проиграть или сыграть неудачно, как всех начинают поливать грязью. Многие говорили, что мы не обыграем Казахстан. Правда, это был нелёгкий соперник. Тем, кто за нас всем сердцем, мы благодарны. Играем за вас. Эта победа для них, а не для диванных экспертов. Отмазались за Бельгию? Мы исходим из того, что отмазаться за матч с Бельгией нужно дома. Понимаем, что это очень серьёзный уровень. Но ведь мы смотрим в таблицу. Нужно набирать очки, потому что мы хотим на Евро», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».