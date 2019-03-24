Казахстан — Россия: фанаты гостей вывесили баннер о бомбардировках Югославии

Болельщики сборной России на матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0) на трибуне «Астана Арены» вывесили баннер, посвящённый бомбардировкам Югославии в 1999 году.

Баннер, написанный на сербском языке, гласил следующее: «Не забудем никогда 24.03.1999». Фотографию баннера опубликовал «твиттер» OnlineOnTour.

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. По информации местных властей, за время бомбардировок число погибших гражданских лиц составило более 1700 человек.

Сборная России, набрав три очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы I. Следующий матч россияне проведут 8 июня со сборной Сан-Марино. Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».