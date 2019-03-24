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Ульрайх: Нойер — более классный вратарь, чем тер Штеген

Ульрайх: Нойер — более классный вратарь, чем тер Штеген
Футбол / Евро-2020

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх заявил, что считает своего одноклубника Мануэля Нойера более классным вратарём, чем голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

«В лице Марка и Мануэля у сборной Германии есть два очень хороших голкипера. Но мне кажется, что класс Нойера выше. Мануэль является отличным вратарём. Думаю, что сборной важно иметь такого опытного голкипера», — приводит слова Ульрайха AFP.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подтвердил, что Нойер останется первым вратарём национальной команды. Именно Мануэль начнёт в старте матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Нидерландов, который состоится сегодня, 24 марта.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Нидерланды — Германия.

Нидерланды — Германия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
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