Дель Пьеро: Роналду приведёт «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро уверен, что туринский клуб в ближайшие годы выиграет Лигу чемпионов.

«Я думаю, что „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов. Клуб дважды доходил до финала в последние четыре сезона, а также выиграл семь подряд чемпионских титулов в Италии. Этот „Ювентус“ творит историю.

Будет ли неудачей, если «Ювентус» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне? Неудача — слишком громкое слово. Я бы не использовал его. Привести «Ювентус» к победе должен Роналду. Его контракт подписан на четыре года, так что время есть. Но, безусловно, лучше всего выиграть Лигу чемпионов уже в первом сезоне", — приводит слова Дель Пьеро Marca.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Аяксом».