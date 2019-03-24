В половине туалетных кабинок «Уэмбли» обнаружены следы кокаина

В Англии встревожены количеством обнаруженного кокаина на стадионе «Уэмбли» после окончания матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Чехии (5:0). Об этом сообщает 90min.

По данным источника, следы наркотика были обнаружены примерно в половине туалетных кабинок, осмотренных журналистами после матча. При этом, фанаты были подвергнуты усиленным проверкам перед матчем.

В связи с этим, власти призвали полицию усилить бдительность, опасаясь эскалации футбольного хулиганства в связи с употреблением наркотиков.

Напомним, что во время матча 36-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Астон Вилла» болельщик напал на капитана гостей Джека Грилиша. Фанат выбежал на поле и ударил сзади кулаком по голове футболиста.