В Марокко потребовали объяснений из-за отсутствия Месси в товарищеском матче

Марокканская королевская федерация футбола (FRMF) потребовала объяснений из-за отсутствия нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче сборных Марокко и Аргентины.

«Марокканская королевская федерация футбола была официально проинформирована агентом товарищеского матча Марокко — Аргентина об отсутствии травмированного нападающего Лионеля Месси.



Агент сообщил, что Месси получил травму 22 марта во время товарищеского матча с Венесуэлой и был вынужден вернуться в расположение „Барселоны“.



FRMF попросила агента матча, аккредитованного аргентинской федерацией, объяснить отсутствие Месси в товарищеском матче Марокко — Аргентина», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Марокканской королевской федерации футбола.

Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта. Ранее сообщалось, что участие Месси было прописано в контракте матча.