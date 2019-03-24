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В Марокко потребовали объяснений из-за отсутствия Месси в товарищеском матче

Фото: Jose Breton/NurPhoto via Getty Images
В Марокко потребовали объяснений из-за отсутствия Месси в товарищеском матче
Футбол / Южная Америка

Марокканская королевская федерация футбола (FRMF) потребовала объяснений из-за отсутствия нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче сборных Марокко и Аргентины.

«Марокканская королевская федерация футбола была официально проинформирована агентом товарищеского матча Марокко — Аргентина об отсутствии травмированного нападающего Лионеля Месси.

Агент сообщил, что Месси получил травму 22 марта во время товарищеского матча с Венесуэлой и был вынужден вернуться в расположение „Барселоны“.

FRMF попросила агента матча, аккредитованного аргентинской федерацией, объяснить отсутствие Месси в товарищеском матче Марокко — Аргентина», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Марокканской королевской федерации футбола.

Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта. Ранее сообщалось, что участие Месси было прописано в контракте матча.

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