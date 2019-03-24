Д. Кинг: Рамос мне показался одним из самых приятных защитников

Форвард сборной Норвегии Джошуа Кинг заявил, что считает защитника сборной Испании и «Реала» Серхио Рамоса приятным человеком. Такое признание Кинг сделал после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Испания — Норвегия, завершившегося со счётом 2:1 в пользу испанцев.

«У Рамоса сложилась репутация грязного и грубого игрока. Но я не помню ни одного столь приятного защитника, с которым мне приходилось играть. Мне Рамос показался очень приятным человеком и хорошим спортсменом», — приводит слова Кинга Squawka.

Во 2-м туре испанские футболисты в Та-Кали на одноимённом стадионе сыграют со сборной Мальты, а Норвегия в Осло на арене «Уллевол» примет национальную команду Швеции. Оба матча состоятся 26 марта.