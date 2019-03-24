Почеттино — об открытии нового клубного стадиона: я чуть не плачу

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился эмоциями от открытия нового клубного стадиона.

В первом матче на новой арене сыграли молодёжные команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптона».

«Мы все очень взволнованны. Такое же чувство у меня было, когда мы покидали „Уайт-Харт-Лейн“. Тогда мы плакали, а теперь в первый день на новом стадионе испытываем те же эмоции. Я чуть не плачу, наша мечта стала реальностью. В первую очередь мы должны поблагодарить президента Дэниела Лэви. Он поверил в мечту в 2001 году и дал всем возможность присутствовать при её осуществлении. Лэви заслуживает аплодисментов, как и всё руководство клуба», — приводит слова Почеттино официальный «твиттер» клуба.

Свой первый матч на новом стадионе основная команда «Тоттенхэм Хотспур» проведёт 3 апреля с «Кристал Пэлас» в рамках 31-го тура чемпионата Англии.