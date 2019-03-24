Силлессен: следующий сезон я проведу в «Барселоне»

Голландский вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен опроверг информацию, что он может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Силлессен в эфире клубного телеканал устроил небольшой экзамен будущему игроку «Барселоны» Френки де Йонгу, задав ему вопросы о городе Барселоне.

«Следующий сезон я проведу в „Барселоне“. Я расскажу тебе, что такое день Сан-Жорди (День влюбленных в Испании, 23 апреля — прим. «Чемпионата»), так как он на следующий день после моего дня рождения", — приводит слова Силлессена Mundo Deportivo со ссылкой на Barca TV.

Ранее сообщалось, что Силлессен хочет сменить клуб, так как намерен получать регулярную игровую практику. В данный момент голландец является вторым вратарём каталонцев и ни разу не вышел на поле в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.

29-летний Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса» за € 13 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл шесть матчей в Кубке Испании, в которых пропустил шесть голов. Контракт голландца с «Барселоной» действителен до 2021 года.