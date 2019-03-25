Бельгия обыграла Кипр в отборе Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Бельгии обыграла национальную команду Кипра со счётом 2:0. Встреча состоялась в Никоссии на стадионе «ГСП». Обслуживал матч арбитр Франсуа Летескье из Франции.

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Эден Азар, которому ассистировал Миши Батшуайи. Вскоре Батшуайи отличился уже сам, увеличив преимущество бельгийцев. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Торган Азар.

Бельгия, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы I. Кипр (3) занимает второе место. В следующем туре Бельгия на своём поле сыграет с Казахстаном. Кипру предстоит выездная игра с Шотландией. Оба матча состоятся 8 июня. Напомним, что в этой группе также выступает сборная России.