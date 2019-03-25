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Польша победила Латвию в матче отбора Евро-2020

Польша победила Латвию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Польши обыграла национальную команду Латвии со счётом 2:0. Встреча состоялась в Варшаве на стадионе «Народовы». Обслуживал матч арбитр Алияр Агаев из Азербайджана.

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски. В конце встречи преимущество поляков увеличил Камил Глик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Аркадиуш Реца.

Польша, набрав 6 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы G. Латвия (0) опустилась на последнее, шестое место в группе.

В другом матче группы G сборная Словении сыграла вничью с национальной командой Северной Македонии со счётом 1:1. Счёт на 34-й минуте открыл Миха Зайц, но в начале второго тайма равновесие восстановил Энис Барди.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Польша
2 : 0
Латвия
1:0 – Левандовски – 76, 2:0 – Глик – 84
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Словения
1 : 1
Северная Македония
1:0 – Зайц – 34, 1:1 – Барди – 47
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