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Жиру: «Лион» – хороший клуб, но я настроен получить важную роль в «Челси»

Жиру: «Лион» – хороший клуб, но я настроен получить важную роль в «Челси»
Футбол / Англия

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лиона».

«Такой вариант есть. Но я ни к кому не обращался. Мне всё нравится в Англии. Всегда приятно, когда тебя куда-то сватают. «Лион» – хороший клуб, особенно при президентстве Жан-Мишеля Оляса.

Переживаю ли я, что меня могут не отпустить из-за запрета на трансферы для «Челси»? Посмотрим, как сложится моё будущее. На данный момент клуб действительно не может подписывать новичков.

Я очень хочу получать больше игрового времени и настроен получить важную роль в команде. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Жиру Goal.com.

Жиру принял участие в девяти матчах Лиги Европы в нынешнем сезоне и забил девять мячей.

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