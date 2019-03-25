Жиру: «Лион» – хороший клуб, но я настроен получить важную роль в «Челси»

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лиона».
«Такой вариант есть. Но я ни к кому не обращался. Мне всё нравится в Англии. Всегда приятно, когда тебя куда-то сватают. «Лион» – хороший клуб, особенно при президентстве Жан-Мишеля Оляса.
Переживаю ли я, что меня могут не отпустить из-за запрета на трансферы для «Челси»? Посмотрим, как сложится моё будущее. На данный момент клуб действительно не может подписывать новичков.
Я очень хочу получать больше игрового времени и настроен получить важную роль в команде. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Жиру Goal.com.
Жиру принял участие в девяти матчах Лиги Европы в нынешнем сезоне и забил девять мячей.
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